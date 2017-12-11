年終賽拚第3冠 戴后「有始有終」

球后戴資穎已飛抵杜拜，準備挑戰第3度在年終賽封后。 （取自戴資穎臉書）

抵杜拜 挑戰衛冕年終賽

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金100萬美元（約3000萬台幣）的杜拜年終賽將在本週三點燃戰火，台灣球后戴資穎已飛抵當地備戰，挑戰衛冕及生涯第3度在年終賽封后，昨她在臉書上向「穎迷」們報平安，收到不少粉絲的祝福。

戴資穎自去年香港超級賽登上球后寶座後，氣勢銳不可當，今年摘下全英公開賽、馬來西亞超級賽、新加坡超級賽、法國超級賽及香港超級賽5座冠軍，追平超級系列賽單季最多冠紀錄，倘若年終賽奪冠，將樹立「戴資穎障礙」。

戴資穎生涯共打過3次年終賽，分別是2013年、2014年及2016年，且分別在14、16年兩度擊敗南韓好手成池鉉奪冠，也追平中國名將李雪芮，並列年終賽女單奪冠次數最多球員，今年小戴可望締造新猷。

再度踏上年終賽舞台，戴資穎目標直指衛冕，先前曾在臉書寫下「有始有終」來激勵自己，為這精采的一年畫下句點。

杜拜年終賽僅邀請超級系列賽中，排名前8的選手參戰，戴資穎因年度積分略遜於日本山口茜，為此次賽事第2種子，預計將在今天下午公布預賽抽籤結果。

除了戴資穎，台灣一哥周天成繼2015年後再度參賽；甫拿下法國超級賽男雙冠軍的組合李洋／李哲輝，以及女雙許雅晴／吳玓蓉都將在這次的年終賽亮相。

年度最佳女球員 呼聲高

此外，戴資穎以制霸羽壇的亮麗表現，入圍國際羽球總會的年度最佳女球員，且外媒也認為她是獲獎熱門人選，最終名單將在今天晚宴上公布，她也不忘在臉書上要穎迷期待她的晚宴造型。