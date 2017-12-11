有事大哥扛！ 詹皇、魏少飆大三元搶勝

詹姆斯（右）昨攻下30分、13助攻、13籃板，同時也是本季第3次大三元。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東西部雙雄詹姆斯與魏斯布魯克昨雙雙繳出大三元，克城大軍力抗舟車勞頓的疲憊，以105：98擊敗來勢洶洶的七六人；雷霆克服雙位數落後，一路打進延長賽，最後以102：101險勝灰熊，也把勝利送給生涯第1000場出賽的安東尼。

甫從客場返鄉，加上班機延誤，騎士全隊凌晨才抵達克利夫蘭，帶著疲憊身軀投入背靠背賽事，上半場打完，僅取得小幅領先，緊要關頭魏德、克勞德輪流砍下保險分，最後驚險勝出。

詹姆斯昨上場39分鐘，繳出30分、13助攻、13籃板，收下本季第3次大三元，生涯累積第58次，僅差一次將追平「大鳥」柏德，並列史上第6名。

雷霆客場面對灰熊則克服雙位數落後上演逆轉秀，他們第3節打出21：9攻勢，加上延長賽讀秒階段，魏斯布魯克2罰俱中，助隊以1分之差險勝灰熊。

CPR連線的喬治昨因傷缺陣，魏斯布魯克繳出20分、14助攻、11籃板，締造生涯第87次大三元，近期3場比賽中有2場繳出大三元，但事實上魏少昨29投7中，命中率是慘澹的24.1%。

安東尼千場出賽 全都先發

值得一提的是，此役是安東尼生涯第1000場出賽，而在這千場戰役中，他都以先發球員身分登場，歷史上僅有傳奇中鋒尤恩曾達成此壯舉。