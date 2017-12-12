輸人不輸陣！ SBL尬場效應「正循環」

台銀看板球星陳順詳，在主題週完成生涯4000分里程碑。（資料照，記者林正堃攝）

愛爾達球評 王承文

體育署本次補助經費挹注各隊主題週，具有拋磚引玉的效果，首週成效良好，球團刻意營造主場氣氛，也活化近幾季猶如死水的SBL，場外更湧現排隊人潮，而台銀成功的主題週，將會給各隊帶來壓力，畢竟「輸人不輸陣」，各球團勢必會動起來行銷，對SBL是很正向的發展。

未來最重要的是延續這股看球風氣，並創造更多感動和故事，台灣籃球精采度很難追上NBA，但至少要做出特色，並和社會做連結，讓SBL不僅能吸引籃球迷，更能有其他領域的觀眾願意入場。例如結合退伍軍人日或製作套色球衣、做公益，都是將來能發展的方向。

製造球迷認同感

延續看球風

緯來球評 劉孟竹

台銀主題週的成果比預期更出色，球迷進場支持，球員拚戰精神更是明顯提升，包括積極拚救險球、攻守企圖心和鬥志力，而贏得掌聲後更激發潛能，形成良性循環，這點從台銀本週表現就能看出很大的不同，完全不像是上季墊底的球隊。

主題週持續進行，最重要的是將整體熱度炒起來，世大運前期票房也不好，但受到矚目後便一票難求，所以球團必須思考，如何帶動球迷看球的氣氛，包括場館大螢幕、燈光秀和球員互動，都能增加觀眾的認同感，才會更願意持續進場看球，而不只是為了單一主題週。（廖聿偉整理）