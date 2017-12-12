紐約新公敵大谷 田中下戰帖

大谷翔平空降洛杉磯天使隊，他能否顛覆二刀流在大聯盟難以生存的思維。（資料照，今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大谷翔平降臨天使後，美、日媒體都在期待「大谷秀」快點登場，就連洋基「神之子」田中將大也想和他對決。

洋基日籍強投田中將大（右圖），最快明年4月有望對決大谷翔平。 （資料照，法新社）

不爽爭奪戰「被出局」

23歲的大谷翔平前天以17號天使戰袍正式亮相，一席「希望能把冠軍帶回安納罕」的談話，擄獲不少球迷。前東家火腿監督栗山英樹昨則祝福大谷能以「二刀流」活躍大聯盟，還誇讚他穿上天使球衣的模樣很不錯。

其他大聯盟日籍強投也很期待和大谷碰頭，除了效力道奇的前田健太已表示希望和他對戰，田中將大也說，「我們都屬於美聯，一定會有碰頭機會，真的很期待。」

明年兩系列戰精彩可期

大谷一開始就拒絕洋基的態度，已讓紐約媒體和球迷不爽，明年洋基和天使的系列戰可說未演先轟動。明年兩隊只有在4、5月兩次系列戰共6場交手機會，最快在4月28日天使於主場迎接洋基時，就有機會看到「大谷VS.田中」的經典戲碼，5月底則換天使作客洋基。

天使要沙胖? 洋基跳腳

天使教練團如何「使用」大谷還未定，但一定會讓他展現二刀流身手，因此他可能會以投手身分和田中互尬，也有機會站在打擊區和田中對決。

若在兩次系列戰中，大谷能獲得先發登板機會，他和「怪力男」史坦頓或「法官」賈吉的投打對決，勢必也是焦點話題。面對本季59轟的史坦頓和52轟的賈吉聯手，大谷能否飆出160公里以上速球壓制，不讓球迷期待都難。

此外，天使成功網羅大谷後，據《紐約郵報》報導，又已和沙巴西亞進行交涉，不但洋基續簽沙胖的計畫出現變數，也讓位居東、西岸的兩隊更添火藥味。