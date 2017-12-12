大聯盟群魔亂舞 天使二刀流能走多遠?

貝比魯斯後近百年，大聯盟再次出現知名二刀流選手。（取自名人堂網站）

延續火腿5年使用說明書

貝比魯斯後近百年，大聯盟再次出現知名二刀流選手。（取自名人堂網站）

天使將延續大谷在火腿的「使用說明書」，量身打造二刀流使用計畫。 （資料照，美聯社）

23歲的大谷翔平霸氣轉戰美國，為今年年尾稍嫌冷清的大聯盟季後自由市場，適時投入冬天一把火，熱炒棒球世界，隨著「大谷天使」降臨，更讓明年春天充滿期待。

大谷翔平如願投打二刀流，天使也罕見為他量身訂製兼顧兩項戰技的出賽計畫，包括大谷先發日的前、後一天休息、中間3天擔任DH，大抵延續他在火腿的「使用說明書」，天使並擬配合大谷，採用6人輪值先發，不讓大谷太過勞累。

如無意外，大谷大聯盟生涯將以投打二刀流隆重登場，但畢竟日職和大聯盟生態、球團經營方式，以及球星自我定位都不盡相同，大谷以新人之姿大膽突破禁忌，更獲得球團相挺，兼顧投打的雙重角色能走多久，絕對是貫穿新球季最大的焦點話題。

大聯盟主力先發投手幾乎都是投1休4，王建民過去在洋基當紅時，曾表示「休4」並非休息4天，而是每日按表操課，除了手臂保養，還包括上、下半身的重量訓練以及體能菜單，只為了4天後充飽電迎接下一場先發任務。大谷要切換打者身分先發，雖然不須守外野，但擔任指定打擊也並非只上去4個打席揮擊，他必須賽前調整飲食、充足熱身、研究對方投手球探報告、比賽中專注觀察投手配球習性，還有全速跑壘，費心力的事很多。否則美聯各隊為何都有專職且領高薪的DH，例如天使600轟巨砲普侯斯。大谷得證明比隊中板凳左打群更好的攻擊能力，才能勝任先發打線。

得證明是板凳最強左打

天使的先發輪值不強，大谷被期待是前2號先發，正常單季可投約33場先發。若採6人輪值，不但先發戰力稀釋，大谷可能只投25-28場先發，若他在打擊表現沒有特別突出，天使有必要顧此失彼嗎？

儘管大谷在火腿5年已經成功實驗投打二刀流，也打破初期外界的疑慮。然而轉換大聯盟新環境，大谷能否再次證明自己的實力，充滿挑戰。天使球團為了爭取大谷，不惜開出的使用保證書能否兌現，以及有效期限，都令人好奇。

大谷被誇張比喻成1930年代的偉大巨星貝比魯斯，投打兼修，不過時空背景大不相同，當今的大聯盟分工更精細，從球迷的角度，這個世代難得還能等得到大谷，見證他挑戰個人極限，力圖顛覆大聯盟二刀流難以生存的思維，不論結果如何，棒球迷都有眼福，並將影響未來棒球生態。（記者黃照敦）