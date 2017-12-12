NBA黑人版高富帥 違抗父命闖出一片天

溜馬前後任一哥比一比

歐拉迪波飆47分 逆轉金塊

溜馬新一哥歐拉迪波（右）昨砍下生涯新高47分，率隊擊敗金塊。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕繼前一戰終止騎士連勝後，溜馬新一哥歐拉迪波昨面對金塊，又砍下生涯新高47分，率隊在延長賽以126：116收下4連勝。

溜馬上半場以59：66落後，易籃後歐拉迪波率隊追分，單節獨砍15分，隨後兩隊以114平手進入延長賽，但延長賽金塊僅拿下2分，只能眼看溜馬把勝利帶走。

25歲的歐拉迪波2013-14球季進入魔術，菜鳥年繳出13.8分、4.1籃板與4.1助攻全能成績，在新人王票選中排名第2。

歐拉迪波家境並不差，但父親觀念保守，起初並不贊同他走籃球路，但憑著執著與努力，他最終打動父親，讓父親願意走進球場加油，歷經這些挑戰，歐拉迪波也更專注於籃球且珍惜這個舞台。

站穩溜馬新一哥 媲美喬治

本季溜馬送走喬治，換來歐拉迪波，外界也不斷拿兩人比較，歐拉迪波說：「他繼續前進，而我也是，我喜歡在這裡打球，我想他在雷霆也是，我會祝福他，我很感激也很榮幸能披上溜馬球衣出戰。」

東部霸主塞爾提克昨作客底特律，再度展現強悍防守，讓活塞團隊命中率僅33.3%，且本季已第7次未讓對手拿超過90分，終場以91：81獲勝。

因臉部骨折戴著面具出戰多場的厄文，昨終於拆掉面具，卻只繳出16分、3助攻，他表示左手有些不聽使喚，幾次出手狀況都不好。