高中生打職棒 胡金龍鼓勵旅外

胡金龍（左）建議高中頂尖球員可先出國學習。（記者黃志源攝）

NIKE青棒訓練營已邁入第5年。（記者黃志源攝）

統一陳傑憲也加入教學之列。（記者黃志源攝）

中職僅4隊 耐心有限

〔記者林宥辰／屏東報導〕NIKE青棒訓練營邁入第5年，有不少參加過的學員已投身中職。不過，中職4隊規模已維持多年，高中生畢業後是否馬上投身中職，富邦悍將胡金龍持保留意見。

胡金龍旅美多年後返台投入中職，他說，每年選秀都有不少好手報名，但國內職棒目前只有4隊，各球團很難有耐心等待高中球員成長，若長期待在二軍沒有機會卡位，屆時對球員來說壓力更大。

對於頂尖的球員，胡金龍建議他們出國多看、多學，但除非有信心，或評估自己有機會在幾年內站上一軍，否則還是多唸2年大學，累積比賽經驗後，再評估是否投身職棒。

陳鏞基（右前）認為高中球員比較適合拿鋁棒。（記者黃志源攝）

練打擊 陳鏞基挺鋁棒

近幾年青棒球員身體素質越來越好，許多在這次訓練營擔任教練的前輩都有同感，也曾旅美的陳鏞基說，這些球員比他當年身材條件好很多，但他還是認為，高中生用鋁棒打擊，會比用木棒好。

陳鏞基說，他曾觀看黑豹旗，據他觀察，「高中生對木棒的掌握度普遍不夠好，臨場只能靠短打等戰術取分，但世界棒壇趨勢還是強力棒球，拿鋁棒打擊，青棒球員較能掌握。」

但陳鏞基也說，這幾年青棒球員素質都很好，前年訓練營他就注意到來自高苑工商的學弟廖健富，「那時候看他就覺得他未來應該不得了，想不到2年後成為選秀狀元。年輕球員就是要靠比賽磨練，例如兄弟的陳子豪，經過比賽提升經驗，越打越好。」