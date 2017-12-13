連4場敲安 梁家榮hold住「打擊王」

中職聯隊梁家榮猛打賞外加2分打點，第2度獲選單場MVP。 （記者廖耀東攝）

扛4番「轉大人」 心態趨成熟

〔記者吳清正／台中報導〕江辰晏昨投出6局失2分的優質先發內容，梁家榮演出猛打賞、2打點，終場中職聯隊以4：2擊敗日職東軍，贏得6連勝、7連不敗。

中職聯隊梁家榮連4場有安打，包括兩次單場3安猛打賞，梁家榮表示，最近感受到身為第4棒的責任感，要把這種心態帶回母隊。

梁家榮最近4場比賽17打數9安打，打下6分打點，昨打下包括勝利打點的2分，今年冬盟第2次獲選為單場MVP。

梁家榮18歲就打職棒，常被隊友笑稱是小屁孩，不過，進入職棒已4年多，心態逐漸成熟。

梁家榮表示，教練團排他打第4棒，代表對他的信心，相對的，他也必須在球隊需要的時候挺身而出，回報教練的信任，很高興最近在壘上有人時，大多能有安打表現，雖然回到母隊（桃猿隊）不太可能擔任第4棒，但只要保持相同的責任感，相信也能有更多貢獻。

梁家榮已經第3次打冬盟，曾在2015年以4成89摘下打擊王，歷年共擊出63支安打，但還沒有開轟過，上一次獲選單場MVP時曾表示，第1次拿到冬盟MVP之後，希望第1轟也趕快出現。

本屆冬盟 可望2奪打擊王

梁家榮昨天說，真的很想打全壘打，但就是差一點，可能是太刻意反而打不出來，不過，對球隊來說，適時安打比沒有作用的全壘打好，就保持這樣的打擊也不錯。梁家榮目前以3成85打擊率領先群雄，第2名日本社會人堀米潤平3成68，例行賽只剩2場，梁家榮有機會再度拿下冬盟打擊王。