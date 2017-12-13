江辰晏改變節奏 6局好投

中職聯隊江辰晏繳出6局失2分的優質先發，拿下勝投。（記者廖耀東攝）

中職聯隊 獨居第二

〔記者吳清正／台中報導〕昨日中職聯隊對日職東軍一役，江辰晏被擊出6支安打，投出5次三振、1次四壞球，雖然被安打偏多，但危機處理能力佳，讓對手留下6個殘壘，拿下第2勝。

江辰晏前兩場先發防禦率僅1.69，昨要不是第5局因野手選擇多掉1分，防禦率還會下降。

中職聯隊總教練林振賢表示，江辰晏球質、控球和速差的運用都很不錯，牽制能力也很好，壘上有人時不會造成太大危機。

江辰晏表示，冬盟有越投越好的感覺，信心大概恢復7成，昨被上壘後有放慢節奏，思考投球策略，最滿意的是只有1次四壞球，也投完設定的6局。

中職1局上就展開攻勢，吳東融、王威晨安打攻佔二、三壘，梁家榮二壘打清空壘包，取得2：0領先；第4局四壞球上壘後，吳東融安打追加1分；第5局王威晨、梁家榮連續安打，廖健富觸擊強迫取分成功。

中職牛棚也展現壓制力，羅華韋、林威志和王鴻程各投1局無失分，羅華韋和林威志更讓對手三上三下。

中職聯隊目前戰績第二，領先韓職聯隊半場勝差，今天中午兩隊將在洲際球場正面對決，中職獲勝就確定排名前兩名。林振賢表示，雖已確定晉級季後賽，季後賽首戰若打成平手，將由例行賽排名領先的球隊晉級冠軍戰，今天非贏不可。