韓教頭真心話：王柏融應該打冬盟

韓職聯隊總教練柳承安（見圖）認為王柏融也應該打冬盟。（中職提供）

〔記者吳清正／台中報導〕冬季聯盟一向被認為是新人磨練的舞台，4度率領韓職聯隊的總教練柳承安則認為，像王柏融這種頂尖打者，也應該來打冬盟，絕對有助於自我提升，對於在國際賽適應陌生投手也會有幫助。

柳承安表示，王柏融是很有發展潛力的選手，但亞冠賽表現平平，或許和中職只有4隊，面對的投手太少，以致在國際賽對戰陌生投手時，適應的速度不夠快；而冬盟有來自日、韓和歐美的不同球隊，如果來打冬盟，面對許多不同的球路，是很好的磨練。

柳承安直率地指出，中職整體實力和大聯盟、日職、韓職還有一些差距，王柏融雖連續兩年打出4成打擊率，不能因此自滿，韓職選手即使在一軍打出好成績，許多人仍會到日本、美國受訓，精進自己的實力，台灣選手好像比較少會這樣做。而知道王柏融目前正在美國受訓，柳承安也點頭稱許。

台灣隊雖然在亞冠賽兩戰全敗，但柳承安表示，台灣有好幾位投手素質非常好，韓國隊和日本隊都沒有給他這種感覺的投手，而台灣打者的身體素質和power比韓國選手還要好，只要再努力加強，一定可以打敗韓國。

柳承安表示，韓國對上台灣時，都有非贏不可的決心，台灣也一樣，不過，台灣隊往往前6局表現得很好，比賽後段卻似乎有些放鬆，專注力下降，台灣要贏韓國，心理層面也必須再加強。

61歲的柳承安曾任韓國職棒隊總教練，目前執教警察廳隊，3月經典賽熱身賽曾率隊與台灣隊交手，今年是第4度帶隊來台打冬盟，觀察過不少台灣球員。