曾被威脅？史砲轟老東家 「像馬戲團」

史坦頓正式披上洋基27號戰袍。（美聯社）

穿上27號洋基球衣

〔記者徐正揚／綜合報導〕史坦頓昨正式穿上洋基球衣，背號沿用在馬林魚的27號，他很高興成為洋基一份子，這將是他人生與事業的新篇章，拒絕被交易到巨人或紅雀，決定加盟洋基，為的就是世界大賽冠軍。

史坦頓本季59轟，明年將與52轟的賈吉組成連線，並與桑契斯、葛瑞戈爾斯構築中心打線。他認為，這會是有趣的新組合，願意與賈吉輪流守右外野、當指定打擊。他生涯僅於2015年在洋基球場出賽2場，8打數2安打含1發陽春彈、打擊率2成50。

媒體爆料 馬林魚曾威脅交易案

雅虎體育爆料，馬林魚曾威脅史坦頓，若不接受被交易到紅雀或巨人，將一輩子待在馬林魚，但他動用拒絕交易條款，最後來到洋基。史坦頓坦承，曾與馬林魚討論球隊方向，希望增強投手戰力，但未被接受。

史坦頓說，「我們先發打線有競爭力，投手還要找人幫忙，結果他們想削減薪資，你如果拆掉打線，來年一定又要輸球，所以我不想跟著重建。馬林魚像個馬戲團，不專業、沒有方向、沒有建設性，每年都在換教練。」

賤賣史砲

扯出基特報恩說

洋基只用二壘手卡斯楚與兩名1A球員就換到史坦頓，外界認為是馬林魚老闆之一的基特賤賣，藉此對洋基「報恩」；基特很不滿意這種說法，強調未背叛馬林魚，球團其實希望留下史坦頓，但他不願等待重建，只好交易。