為大谷佈局 天使喬6人先發輪值

大谷翔平結束大聯盟的「面試球隊」之旅，返抵日本。（取自網路）

大谷返日 直奔訓練基地

〔記者徐正揚／綜合報導〕大谷翔平昨返回日本，一下飛機就直奔日本火腿二軍訓練基地，進行投打自主練習，為明年2月的大聯盟春訓做準備。天使總經理艾普勒強調，因應大谷加入，明年不排除把先發投手改成6人輪值。

大谷10月初右腳踝開刀，術後持續復健與自主訓練，他表示，在美期間都在健身房做重訓或到公園運動，因為復健順利，現在做的都是合理範圍內的輕量練習；昨他除了做40到50公尺傳接球，確認投球動作，還有術後首次投球機打擊練習。

《運動畫刊》披露，大谷的右手肘曾在10月接受PRP（高濃度血小板血漿）注射治療，經紀人巴勒羅向大聯盟各隊強調只是預防性措施，並提供他在加州做的體檢證明，與各隊的洽談過程也不受影響。PRP注射治療近年相當盛行，是不開刀治療選項之一。

天使官網指出，近兩季先發投手有不少傷兵，改採6人輪值能多休息維持身體健康。艾普勒表示，希望在明年春訓投、捕手報到前，就能決定新球季是否改採6人輪值。

太空人改搶達比修、

阿里耶塔

太空人沒爭取到大谷，補強目標轉向自由球員市場兩大先發達比修有、阿里耶塔，只要簽下其中一位，搭配現有的韋蘭德、凱可，勢必增添明年衛冕世界大賽冠軍的籌碼。但美媒認為，相對於牛棚的迫切需求，先發輪值的補強可以暫緩。