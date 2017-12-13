鵜鶘飆18顆3分球 不敵「哈羅連線」

哈登（左）和保羅（右）的「哈羅連線」末節合砍20分，助火箭奪下10連勝。（美聯社）

鵜鶘先發5虎 得分都上雙

〔記者林岳甫／綜合報導〕鵜鶘昨先發5虎得分都上雙，團隊又投進破隊史紀錄的18顆三分球，幾乎已具備所有贏球條件。

火箭末節超車 拿10連勝

但火箭「哈羅連線」哈登、保羅末節發威合拿20分，率隊以130：123逆轉鵜鶘，取得10連勝，成為本季塞爾提克、騎士後，第3支締造雙位數連勝的強權。

火箭目前戰績21勝4敗，在隊史前25場戰績僅次於1993-94賽季的22勝3敗，那年他們奪得隊史首座冠軍金盃。

鵜鶘投籃命中率57.6%，三分線33投18中，一哥卡森斯24分、14籃板和8助攻；J.哈勒戴奪全隊最高37分；莫爾轟生涯新高36分；主控朗度13分、12籃板及12助攻，締造「大三元」成績單；前鋒D.瓊斯進帳10分。

鵜鶘前3節就把火力耗盡，末節僅20分進帳，還有8次失誤，給火箭收復失土的機會。

火箭反撲功臣首推保羅，他上半場雖僅5投1中，但全場20分有18分來自下半場。他說：「我上半場手感不好，隊友還是不斷鼓勵我出手，也讓我投出信心，加上大家提升防守強度，才能打出逆轉勝。」

另一功臣哈登腳略有不適，影響到進攻表現，前3節僅14分進帳，好在改用傳球幫助隊友得分，全場送出平生涯新高的17次助攻；他在末節最後4分鐘內，開啟搶分模式連拿12分，他表示，球隊是靠著保羅的積極進攻，才創造出扭轉乾坤的機會。

哈登腳傷 送出17助攻

哈登還大讚中鋒卡培拉，他昨14次出手僅失手1球，攻下生涯新高28分，「板凳暴徒」射手E.戈登也揮別低潮，投進5顆三分球，貢獻27分。