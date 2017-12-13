雷霆又卡卡 「甜瓜」成輸球箭靶

豪爾德（左）攻下23分7籃板，助黃蜂成功踢館雷霆。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕黃蜂昨第三節大爆發，3分鐘內狂轟22分，單節進帳40分，奠定勝基，終場116：103痛擊雷霆，喜迎本季客場第二勝，也是近1個月客場首勝。

黃蜂中鋒豪爾德延續火燙手感，昨再攻下全隊最高23分，近3戰場均貢獻23分、13籃板，重拾昔日聯盟第一中鋒身手。加上團隊啟動三分模式，第三節轟下7記三分彈，全場三分球命中率達52%，終止3連敗。

「CPR連線」失靈 安東尼拒受訪

黃蜂目前戰績10勝16敗，在東部排名倒數第三，但豪爾德仍對球隊深具信心，他說，「當球隊開季陷入低潮，有些隊伍可能就此一蹶不振，但我們從未放棄，甚至更團結，一定會谷底反彈。」

雷霆今夏招募喬治和安東尼，與上季年度MVP魏斯布魯克組成「CPR連線」，季前被美媒評為足以撼動勇士霸權的超強組合，未料雷霆至今只繳出12勝14敗成績，在西部排名第9，落後首位的火箭9.5場勝差。

雷霆表現不佳，美媒將矛頭指向安東尼，昔日球星麥格雷迪也曾公開表示，安東尼應降為替補，近6戰他場均僅貢獻12.5分，三分球命中率低至19.2%，昨雷霆靠魏少攻下30分和喬治20分苦撐。

安東尼僅進帳11分，全場未站上罰球線，破壞力銳減。雷霆隨隊記者更爆料，安東尼賽後早早就離開更衣室，未接受媒體採訪。