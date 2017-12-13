手指脫臼照拚34分 拉莫斯獲「單週最佳」

拉莫斯（右）獲選SBL單週最佳球員。（資料照片，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕今夏大換血的金酒開季逆勢打出佳績，上週分別擊敗璞園和裕隆，繳出2勝1負的成績，排名也竄升至第三，其中洋將拉莫斯上週繳出場均27.3分、16.7籃板、64%投籃命中率的優異成績單，順利擊敗強敵富邦塞勒，獲選為第二週最佳球員。

221公分的拉莫斯前役強忍手指脫臼傷勢出戰裕隆，攻下加盟SBL最佳的34分、17籃板，擺脫「態度消極」的負面形象，總教練吳俊雄表示，「攻守都有提醒拉莫斯要更積極，但仍有進步空間。」

拉莫斯季前原被台啤相中，但因價碼談不攏作罷，金酒則因昔日NBA馬刺中鋒布萊爾未通過測試，改登錄拉莫斯，開季表現讓球團很滿意，目前場均25.8分，暫居聯盟得分王，另外還能貢獻15.8籃板和1.3次阻攻。

上季亞軍裕隆則陷入傷兵危機，本土「鋼鐵人」周柏臣膝傷停機，洋將「勵志哥」奧斯丁前役遭撞傷，檢查結果為臀部肌肉撕裂，將至少休養1個月，目前奧斯丁傾向返美治療，執行教練魏永泰表示，「奧斯丁缺陣期間，會嘗試找其他洋將頂替，但本週恐來不及，只能以全本土應戰。」

奧斯丁右眼幾乎全盲，加上患有馬凡氏症候群，籃球生涯一度告終，經歷漫長的治療和復健後才重返戰場，本季加盟裕隆出賽4場，場均貢獻18分和10.3籃板。