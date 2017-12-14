2個生涯最佳 大帝風格連勝

詹姆斯（右）繳出25分、另傳出17次助攻平生涯最佳，助騎士擊敗老鷹。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士昨在主場迎戰末段班球隊老鷹，外線火力全開，全隊砍進20顆三分球，加上詹姆斯繳出25分、傳出平生涯新高的17次助攻，率隊以123：114擊敗對手。

17助攻、三分球命中率42.2%

上半場打完，騎士取得62：48領先，此役團隊投籃命中率高達55.8%，尤其三分球38投20中、全場送出35次助攻，兩者皆是騎士本季新高，易籃後仍延續火力，最終以9分之差擊敗老鷹，愜意寫下2連勝。

詹姆斯昨出手命中率高達8成46，攻下25分、7籃板，全場傳出17次助攻，展現全能身手，他也對自己充滿自信，「我是一名高效率的球員，不會透過大量出手來獲取高得分，這不是我的風格。」此役三分球3投2中，也讓詹姆斯本季三分球命中率達42.2%，寫下生涯新高，他認為對手未嚴加看管是主因，要大家別小看他外圍投射能力。

前一戰因臀部不適缺陣的洛夫昨繳出17分、12籃板，替補上陣的J.格林挹注17分。老鷹普林斯攻下全隊最高的24分、7籃板、6助攻，貝茲莫20分、8籃板。

雷納德（右）終於傷癒歸隊，可惜馬刺沒打出慶祝行情。（歐新社）

雷納德歸隊 馬刺輸小牛

西部強權馬刺碰上小牛，在外界引領期盼下，一哥雷納德總算歸隊，此役小試身手打了16分鐘，繳出13分、6籃板，「很高興能重返球場，就算出手落空、輸球，都令我相當懷念。」只是馬刺昨三分球手感低迷僅25%，且出現10次失誤，最終以89：95輸球。小牛巴恩斯攻下全隊最高17分、6籃板，馬修斯、費雷爾皆挹注16分。