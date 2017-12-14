杜拜年終賽》決勝局最多輸6分 戴資穎驚險首勝

決勝局最多落後中國陳雨菲達6分，戴資穎最終仍演出逆轉勝。（資料照，法新社）

陳雨菲勝利飛 吞對戰5連敗

〔記者林岳甫／綜合報導〕杜拜羽球超級系列年終賽昨點燃戰火，台灣男單一哥周天成、男雙李洋／李哲輝及女雙許雅晴／吳玓蓉都落敗，好在深夜登場的世界羽球球后戴資穎，克服決勝局一路落後的劣勢，展現出永不放棄精神，以15：21、21：12、21：17逆轉打退中國新星陳雨菲。小戴今日台灣時間下午5點將和泰國依瑟儂對戰。

2014、2016年兩度在杜拜稱后的戴資穎，這回重返幸運地，場邊不時傳來「小戴加油、戴資穎加油」聲，讓戴資穎擁有堅強後盾，並展現不服輸的運動家精神，尤其在末局陷入6：12落後，正當眾人準備接受和勝利絕緣的失望時刻，小戴也一球一球打回給對手，並成功把分數追上，最終演出一齣振奮人心的逆轉戲碼，賞給陳雨菲對戰5連敗，讓這位中國新星賽後臉色難看。

戴資穎連兩年在小組賽和南韓成池鉉及泰國依瑟儂同組，昨成池鉉、依瑟儂下午提前上演大戰，依瑟儂花了47分鐘以21：19、21：16勝出，取得對戰成池鉉的2連勝。

場場硬仗 今遇泰國依瑟儂

首戰贏得驚險又漂亮的戴資穎今對決依瑟儂，目前雙方同為1勝0敗，此次對戰贏家將提前晉級最終4強；小戴今年和依瑟儂同場較勁共5次，雙方生涯對戰更累積18次，兩人對決成績平分秋色各取9勝，不過，在11月的中國頂級超級系列賽，小戴以1：2落敗。

周天成昨在男單首戰以19：21、15：21不敵世界第8的中國好手石宇奇，今日將遇上印度好手斯里坎特；男雙「雙李配」李洋／李哲輝以19：21、26：24、14：21不敵中國張楠／劉成；女雙許雅晴／吳玓蓉首度取得年終賽入場券，13：21、13：21敗給日本福島由紀／廣田彩花。

李洋／李哲輝昨大戰3局仍不敵中國組合。（美聯社）