剋韓大爆發 中職「前2」晉級

楊家維繳出單場3安猛打賞成績。（記者廖耀東攝）

先發9人 全員敲安

曾陶鎔猛打賞演出。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中職聯隊先發9人全員安打，楊家維和曾陶鎔演出猛打賞，申皓瑋轟出2分砲，以11：9力克韓職聯隊，贏得7連勝、8連不敗，冬盟例行賽戰績確定前兩名，取得季後賽有利地位。

洪性民前3場無失分

昨1局就被KO

韓職聯隊先發投手洪性民之前出賽3場、18局無失分，只被擊出8支安打，投出16次三振，但是昨天只投1局就被KO，被擊出4支安打失4分，包括申皓瑋的全壘打。

「賽前有根據洪性民的球路，提醒打者要注意的地方。」中職聯隊總教練林振賢表示：「打擊本來就是台灣選手的強項，今天有把優勢發揮出來。」

韓職聯隊換投手後同樣壓不住陣腳，中職聯隊共擊出15支安打，楊家維和曾陶鎔單場3安，申皓瑋和潘彥廷2安，梁家榮和申皓瑋打下最多的3分打點。

中職聯隊先發投手洪聖欽第1局被擊出3支安打失3分，度過剛開賽的亂流後，一度連續解決18名打者，直到第8局1出局後因為體力衰退，再被擊出3支安打失3分，拿下冬盟第3勝，並列勝投王。

林振賢表示，洪聖欽一開賽可能身體和心理還沒有準備好，這是未來要注意的地方，不過，這3場先發投下來，對洪聖欽的自信心應該很有幫助。

9局上中職聯隊換上終結者朱俊祥，卻被前4名打者連續上壘，包括3支安打，韓職聯隊扳回3分才1出局，所幸朱俊祥即時回穩，以再見三振結束比賽。

冬盟例行賽今晚結束，中職聯隊最後一戰晚上6點在洲際球場對日職西軍。