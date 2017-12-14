韓教頭真情剖白：台灣棒球10年沒進步

韓職聯隊總教練柳承安。 （記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕親台派的韓職聯隊總教練柳承安，已經連續10年帶隊來台灣移地訓練，柳承安指出，這10年來台灣棒球幾乎沒有進步，期待台灣棒球界更加努力，取得突破性的進步。

自認「親台」 點出棒壇問題

「我真的很喜歡台灣，是很親台的人。」柳承安表示：「我已經連續10年帶隊來台灣移地訓練，就是不想去日本，但是就我所看到的，這10年來台灣棒球幾乎沒有進步，從基層、業餘到職棒都一樣。」

柳承安表示，現在有很多科學器材和方法來幫助選手，但是最基本的還是選手追求進步的心態，美國一向被認為對於訓練量的要求不如亞洲球隊，其實大聯盟系統的選手自我要求最高，晚上的比賽，往往中午之前就到球場開始自主訓練。

柳承安指出，亞洲選手不能因為在國內打得好就自滿，像朴炳鎬在韓職1年可以打50支全壘打，到了大聯盟卻打不好，必須承認韓職和大聯盟就是有一段差距，必須比別人更努力。

柳承安表示，教練也一樣要努力，他曾到美國2年、日本1年，學習教練的理論和實務，充實自己才能有效指導選手，讓訓練事半功倍。

在大環境方面，柳承安認為中職必須扮演火車頭的角色，帶著台灣棒球向前衝，中職目前只有4隊太少了，冬盟都有6隊，中職至少也要擴充到6隊，讓比賽更有可看性、製造更多話題，吸引球迷進場，也讓球員有更多比賽、面對更多不同對手的機會，提升自己的實力。

林振賢：教練要走在選手前

對於柳承安的看法，中職聯隊總教練林振賢表示，面對批評就檢討，而台灣棒球要進步，教練要走在選手前面，自己先求進步。

有17年職棒教練經驗的林振賢指出，教練指導選手不能光憑經驗，而侷限在框框裡，因為每個人狀況都不同，而且過去的經驗也可能過時，教練必須吸收新知，時時保持進步。

林振賢曾經於2002年被棒協選派到水手隊接受訓練，他表示，不止是美國，像是古巴等其他國家的棒球也有值得學習的地方，不過，外國的東西不能全盤移植，必須消化吸收後，找出適合我們的東西，畢竟國情不同、選手的身體素質也不同，如果硬要套用，又陷入另一個框框。