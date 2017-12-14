建仔點名4學員 有旅外潛力

王建民（左）看著學員練習，和學員有說有笑。（記者郭羿婕攝）

教過鄧愷崴、王志庭都已旅外

〔記者郭羿婕／屏東報導〕王建民連5年參加Nike青棒訓練營，指導過不少好手，去年帶到的鄧愷威、王志庭雙雙圓旅外夢，建仔對兩人印象深刻，今年也點名古林睿煬等4名高中投手潛力十足，有望出國發展。

王建民今年沒和球隊簽約，仍利用非球季期間返台，協助中職投手營、Nike青棒營，雖與學員相處時間不長，但建仔教過就記得，也知道鄧愷威、王志庭已分別加盟雙城、皇家，還提到綽號「柳胖」的左投王志庭：「前兩年都有來Nike訓練營。」

王建民觀察小選手投球，看到許多人未來性不俗，包括鄧、王，個性也各具特色，他說：「只要跟鄧愷威講什麼，他就會認真去做，王志庭感覺比較浪漫，需要一直盯著。」鄧愷威曾赴德州棒球學校上課，去年青棒營就不斷請教建仔，如今兩人是經紀公司同門。

建仔指出，今年也有不少潛力新秀，他一口氣點名多人，前4人就是平鎮高中李晨薰、古林睿煬、李承禎及北科附工陳柏毓，「他們投球動作和控球、球質滿好的，都有機會旅外。」其中，高三的古林睿煬目標就是旅外，若畢業暫無機會，將先到國體大磨練，不急著投入中職選秀。

身為旅美前輩，建仔和其他球員、教練一起指導的學弟，也開始踏上職棒，頗有傳承意味，他說，希望越多選手有好發展，拚出佳績。

不過建仔也強調，訓練營僅短短數日，只能教觀念，最重要是持之以恆，「我把知道的都教給他們，他們也要持續做才有用，在校所學也很重要。」