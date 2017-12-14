集滿重砲手！ 洋基盯上馬查多

洋基對金鶯球星馬查多有興趣。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕洋基隊擁有了史坦頓、賈吉兩位合計破百轟的重砲，是否可能再迎來金鶯隊33轟三壘手球星馬查多，組成超夢幻打線？金鶯隊在冬季會議中，表明可交易合約只剩1年的馬查多，據聞洋基隊和國聯的紅雀隊都初步表達興趣。

馬查多今年球季打擊率是生涯新低的0.259，但33轟、95打點成績仍有一定水準。金鶯隊由於傾向重建，總管杜奎特坦言，已聽取不少支球隊對於馬查多的報價，但交易是否成真仍待商討，「這對我們來說會是重大決定，但現階段這一切都還不能確定。」馬查多本人則透露，萬一真的被交易，希望新東家能讓他重返游擊防區。

洋基隊幾天前才將陣中三壘手海德利送往教士隊，初步對馬查多表達興趣。不過，美媒分析，馬查多合約即將到期，洋基隊會等明年底再直接出手，再者，金鶯隊或許也不想把這位攻守兼具的好手送到同區的洋基手上。

另一位身陷交易傳聞的球星則是響尾蛇隊葛蘭基，據傳遊騎兵隊已向響尾蛇隊洽談，有意迎來這位塞揚獎投手。

葛蘭基歷經去年起伏，今年重拾身手，繳出17勝7敗、防禦率3.20成績，和響尾蛇的6年2.065億美元（約62.05億台幣）超大合約還有4年要走。遊騎兵隊本計畫把今年季中交易給道奇隊的達比修再找回來，但擔心價碼太貴，因此想以交易方式補強，除了葛蘭基外，他們也正追求合約到期的小熊強投阿里耶塔。