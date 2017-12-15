喬治想贏魏少挺 二度傷害老東家

雷霆魏斯布魯克昨繳出本季第9次大三元。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕今夏轉戰雷霆的喬治，昨重返印第安那出戰老東家溜馬，遭地主球迷噓聲伺候，但喬治在終場前11秒用關鍵抄截，粉碎溜馬最後一擊的契機，給予球迷「二度傷害」，雷霆100：95獲勝，溜馬4連勝劃下休止符。

回到溜馬踢館的喬治（左）得分不多，最後用關鍵抄截終止老東家4連勝。（美聯社）

關鍵抄截 粉碎溜馬希望

喬治昨手感不佳，全場14投3中僅攻下12分，但致勝抄截和罰球，仍成球隊獲勝的功臣，離隊後首次在印第安那出賽，喬治表示，「我了解球迷的心情，生涯在這裡待了7年，擁有美好的記憶，但一切都結束了，人總是要往前走。」

中鋒亞當斯轟下全場最高23分，外加13籃板，魏斯布魯克則攻下10分、17籃板和12助攻，拿下本季第9次大三元，他表示，「全力替喬治搶勝，我們都知道他很想贏。」

「甜瓜」安東尼仍持續低潮，昨14投中4，只貢獻12分，本季場均得分滑落至17.7分，創生涯新低，15個球季以來，首度場均跌破20分大關，近7戰安東尼場均更只有12.4分，投籃命中率僅34.3%。

CPR連線不彰 送走喬治？

球季進行約三分之一，雷霆戰績13勝14敗，「CPR連線」不如預期，美媒《ESPN》「爆料大師」沃納洛斯基指出，雷霆戰績再無起色，喬治恐將成為球隊的交易籌碼，畢竟雷霆今年豪華稅高達2400萬美元（約7.6億台幣），加上若球隊戰績低迷，更難說服喬治下季續留奧克拉荷馬，球團勢必會先有動作，利用交易換來可用之兵，以免喬治成為自由球員後離隊血本無歸。