年終賽》輸給依瑟儂 小戴衛冕拉警報

戴資穎（Badminton Photo提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎年終賽衛冕之路有些顛簸，昨天在女單預賽次役以18：21、17：21不敵泰國女將依瑟儂，目前戰績1勝1負，若要拚晉級4強，今天下午六點不只要「自助」贏球，擊敗南韓成池鉉，還得靠「好朋友助」，依瑟儂必須拍下中國陳雨菲。

世界球后戴資穎（右）年終賽敗給泰國女將依瑟儂（左），衛冕之路不樂觀。 （Badminton Photo提供）

面對世界第8的依瑟儂，2人場下是好朋友，雖然互動佳，上了場仍是敵人，賽前雙方對戰9勝9負，平分秋色。

昨役戴資穎與依瑟儂陷入拉鋸，互相切磋手法，相當精彩，但小戴處理球失誤偏多，讓對方有機可乘，依瑟儂進攻打出侵略性，全場也出現多次幸運球，連羽球之神都幫她，依瑟儂連2場直落二贏球，4強門票入袋。

近期對依瑟儂2連敗，戴資穎教練賴建誠指出，小戴此役打球比較急躁，加上對方回球質量高，造成小戴失誤變多，整體來說，依瑟儂表現較佳，導致小戴輸球。

今要自助人助 才能晉四

依瑟儂今天在B組最終戰將面對中國陳雨菲，2人對戰依瑟儂0勝3負居劣勢，陳雨菲昨天直落二拍下南韓成池鉉，戴資穎的球迷擔憂，取得2勝的依瑟儂已確定晉級，若她今天想輕鬆打，讓陳雨菲帶走勝利，就算小戴今天贏球，將無緣晉級，衛冕夢碎。

若陳雨菲、戴資穎與依瑟儂3人同為2勝1負，相較得失局數，戴資穎最不利，失局最多，將無緣4強。