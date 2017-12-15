運動員第二春》張家源突破心魔 開業當調理師

放下當職棒球員的光環，張家源自行開業，現為普源人體調理中心調理師。（記者羅志朋攝）

沒球打，也沒一技之長在身，該如何是好？張家源的例子告訴大家，天無絕人之路，事在人為罷了。

張家源當年是中信鯨球員。（資料照）

張家源職棒生涯從統一獅起步，在中信鯨劃下句點，2008年鯨隊解散，未來一片茫然，他打開電腦，連Word都不會用，翻開英文書，單字認得沒幾個，人生上半場被棒球填滿，下半場必須急起直追，才有逆轉勝的可能。

於是，張家源向哥哥和師傅學習「人體調理」，心理、醫療、經絡、人體構造，什麼書都看，每天埋首書堆，看到凌晨3點才睡，媽媽笑他：「你以前不看書，現在都在看書。」拜師學藝4年後張家源開業當老闆，調理師人生啟程。

「剛開始我不敢接觸人群。」張家源說，打過職棒，身段放不下，有一次看PTT網友PO文，「剛才給張家源包紮腳，感覺他很失落。」張家源回憶，其實包紮完當下他是開心的，從那一刻起突破心魔並精進手法，原本門可羅雀，後來生意愈來愈好，客群從6歲到96歲，藝人和主播都是座上賓。

張家源打職棒，身體交由防護員照料，當調理師以後「主客易位」，換他為客人服務。他解釋，防護員偏西醫和理論，需借助機器，調理師以中醫為基礎，完全徒手施作，兩者大不同。

「中信鯨隊史最後一支全壘打是我打的，也是生涯唯一一轟，沒有遺憾了。」張家源說，職棒球員和藝人都是在燈光下的行業，無法做長久，有一天燈熄了該怎麼辦？他認為，行行出狀元，現役球員要多充實自己，不然到哪裡都會被淘汰。

（記者羅志朋）

張家源小檔案︰

現年：37歲

現職：普源人體調理中心調理師

職棒經歷：統一獅（2005-2007）→

中信鯨（2008）

生涯打擊成績：0.231打擊率、81安打、

1轟、21打點