冬盟》例賽8連勝、9連不敗 中職寫完美結局

昨天輪休未先發的王威晨7局下上場代打，敲下逆轉戰局的勝利打點。 （記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中職聯隊王威晨7局下代打打下致勝分，並帶動連得4分的大局，7：6擊敗日職西軍，以8連勝、9連不敗結束冬盟例行賽。

于孟馗昨天5打數3安打，跑回2分，職棒生涯首座單場MVP到手。（記者廖耀東攝）

中職聯隊以8連勝、9連不敗結束冬盟例行賽，明天四強季後賽將對戰韓職聯隊。（記者廖耀東攝）

王威晨代打 敲出超前分

冬盟四強季後賽明天在洲際球場開打，中午12點由例行賽排名第2的中職聯隊對第3的韓職聯隊，晚上6點由第1的日本社會人對第4的日職東軍，今天則由日職西軍和歐美聯隊進行5、6名排名賽。

中職總教練林振賢表示，對戰其他5隊不是領先就是平手，這是比較難得的地方，而且最近經常從落後演出逆轉，球員展現的韌性和企圖心值得稱許。

逆轉勝成常態 拚出韌性

冬盟安打王王威晨和打擊王梁家榮昨天都輪休未先發，比賽前段雖然安打比日職西軍多，但缺乏適時一擊，打完5局上半以0：3落後。

5局下中職聯隊率先上場的陳文杰和于孟馗連續安打，楊家維安打攻下第1分，2出局後，曾陶鎔敲出二壘打連得2分，追平比數。

7局下中職聯隊2出局攻佔二壘，起用王威晨代打，擊出中間方向穿越安打，4：3首度領先，這一擊也讓中職聯隊士氣大振，林書逸和吳東融連續安打再得3分，將比數拉開到7：3，9局上日職西軍在2出局後扳回3分，但仍無力逆轉。

于孟馗3安 首座MVP到手

于孟馗5打數3安打，跑回2分，包括第7局的超前分，職棒生涯首度獲選單場MVP。于孟馗表示，感謝教練團這兩場給他擔任第1棒的機會，全隊氣氛非常好，不論領先或落後，總是相互鼓勵，對於季後賽很有信心。

中職聯隊楊達翔中繼2局無失分拿下勝投，只被敲1支安打，王鴻程投最後1人次，拿下救援成功。