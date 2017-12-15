曾仁和大聯盟發光 建仔：像看到小孩長大

曾仁和。（資料照，美聯社）

5台將齊上大聯盟 Nike青棒訓練營，教練王建民。（記者黃志源攝）

打開台灣能見度

〔記者郭羿婕／屏東報導〕今年台灣球員在美職綻放光芒，最多5人同時踏上大聯盟，締造空前紀錄。王建民身為旅美大前輩，頗有感觸，尤其2013年攜手征戰經典賽的「土虱」曾仁和，建仔特別為他高興。

馬林魚陳偉殷、釀酒人王維中、紅襪林子偉、小熊曾仁和、光芒胡智為9月同登最高殿堂，改寫最多台將新頁，曾、胡生涯首勝更在9月29日雙雙開胡，創下大聯盟台灣選手第三度同天勝投，前兩次都有王建民參與歷史。

對於這般榮景，王建民也很開心，他說：「因為可以在大聯盟看到越來越多台灣球員，不像以前只有1、2人，讓別人知道台灣也有這麼多好選手，會吸引國外球探再來台灣找球員，給學弟更好的發展。」

一起打過經典賽

「土虱說怕上投手丘」

聊到曾仁和圓夢，建仔還有種看著小孩長大的感覺，他邊笑邊回憶：「那時候去經典賽，土虱還說上投手丘會怕，因為沒打過成棒國際賽，現在能看他從小聯盟一路上到大聯盟，真的成長很大。」

王建民2000年旅美，自2005年到去年，在大聯盟累積9年資歷，他也自嘲老了，笑稱：「現在人家看到我，還會講『我從小看你打球長大』。」

旅美的酸甜苦辣，建仔全經歷過，也給懷抱旅外夢的後輩建議，他說，在國外很辛苦，須獨自打理所有事，別自己悶著，多認識外國球員、多聊天交流，他們也會樂意相助，否則會更艱苦。

王建民回台行程依舊滿檔，昨結束Nike青棒營後將先休息，明年元月初返美前，暫無公開行程。獅隊代總教練黃甘霖力邀他擔任春訓客座教練，但建仔尚未確定能否配合。