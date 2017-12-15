Nike青棒訓練營》催出143公里 陳柏毓最佳投手、MVP雙贏

陳柏毓獲得最佳投手及ＭＶＰ兩獎項。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕連兩年參加Nike青棒訓練營，北科附工（桃園農工）高一投手陳柏毓又是大豐收，不僅有王建民一對一指導，提升投球穩定度，也獲教練評選為本屆MVP、最佳投手。

陽岱鋼。（記者黃志源攝）

陳柏毓是前味全龍選手陳炳男之子，就讀青溪國中三年級時就參加Nike青棒營，是去年唯一國中學員，卻讓王建民等人印象深刻，誇他控球準又有速度，並頒發最佳投手獎；今年又有長足進步，球速也從140公里增至147公里。

Nike青棒訓練營昨閉幕，在典禮中頒發個人獎。（記者黃志源攝）

昨有不少球探到場關注，陳柏毓在結訓賽投1局、最快球速89英里（約143.2公里），又抱回兩大獎。他說，今年最大收穫就是多了室內上課，解說投球細節，幫助很大，也牢記胡智為的勉勵，「學長說不要怕、相信自己，我也覺得這很重要。」

大聯盟退役名投野茂英雄。（記者黃志源攝）

陳柏毓希望提升穩定度，在訓練投球平衡感時，建仔還特地把他留下來加強，他也盼追隨建仔腳步，未來能登上大聯盟，成為球隊先發輪值。

野茂英雄、陽岱鋼同場對決

連5年現身訓練營的大聯盟退役名投野茂英雄，也在結訓賽首局登板，投8球連續解決3人，只用4球讓陽岱鋼揮出游擊滾地球出局，最快球速77英里（約123.9公里）。