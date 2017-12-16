亞洲社會人球隊漸縮 南韓沒半隊

日本社會人球隊目前約有70隊。（記者羅志朋攝）

台10隊、日70隊

〔記者羅志朋／台中報導〕社會人球隊選手一邊工作、一邊打球，並非「全職球員」，冬盟例行賽日本社會人隊排名第一，技壓職業選手，實力不俗，外界不免好奇，台、日、韓社會人球隊發展歷史和現況為何。

日本社會人球隊全盛時期多達200多隊，因經濟不景氣和企業縮減經費，目前剩70隊左右，代表性球隊包括日本生命、東京瓦斯、東芝、本田汽車和豐田自動車，每隊每年平均打30至40場比賽。

南韓2002年走入歷史

南韓社會人球隊發展數十年，全盛時期最多15隊，大致分兩類，其一是銀行體系球隊，其二是企業和官股球隊，最為台灣球迷所熟悉的，就是80年代徐生明曾效力的南韓化妝品隊，和前味全龍韓籍下勾投手金德七效力過的南韓電力隊。

徐生明80年代曾效力南韓化妝品隊。（資料照，記者林正堃攝）

隨著80年代初期樂天巨人等業餘勁旅進軍韓職，許多國手投身職棒，加上1998年起開放職業球員參加國際賽，國際棒總決議成棒「捨鋁棒改打木棒」，導致南韓社會人球隊選手征戰亞、奧運空間遭壓縮，球隊營運成本也提高，規模逐漸萎縮。

另外，90年代末期擁有社會人球隊的現代集團選擇進韓職，南韓社會人球隊勢力漸趨衰弱，2002年以後走入歷史。今年亞錦賽南韓總教練許世煥曾感嘆，「台灣、日本有社會人球隊是好事，對整體棒球發展有幫助，南韓應該還是要有這個機制。」

台灣從二次大戰結束後，有六大行庫組棒球隊，包括土銀、台銀、一銀、彰銀、華南和合庫，另有陸、海、空三軍棒球隊和台電，全盛時期全台有十幾支社會甲組球隊。

經過數十年時間推移，台灣一度只剩合庫、台電等兩支社會甲組球隊，2009年政府啟動棒球振興計畫，台北、桃園等城市隊應運而生，加上崇越科技、綺麗珊瑚和國訓，目前全台有10支社會人球隊。