冬盟》大聯盟級莫蒂森：亞洲基本功紮實

莫蒂森大聯盟成績6勝11敗、防禦率4.68，是歐美聯隊資歷最顯赫的投手。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕歐美聯隊投手莫蒂森有5年大聯盟資歷，已是「自由身」的他，這次打冬盟除了體驗不同棒球文化，未來也希望有機會來亞洲打職棒。

莫蒂森2009至2013年都上過大聯盟，出賽74場拿下6勝11敗、防禦率4.68，是歐美聯隊資歷最顯赫的投手，今年他待在馬林魚2A、3A，目前已無合約在身。

冬盟和台、日、韓球隊交手，讓莫蒂森感到很驚豔，他認為亞洲選手不容易失誤，基本功很紮實。

莫蒂森不清楚亞洲球員訓練方式，不過他以投手身分，分享所謂的「美式訓練」，他說，「我們所接受的訓練方式，並不會刻意限制投球練習量，因為這會阻礙投手的天賦和發展，例如平常訓練量只能讓你先發投5局，沒辦法撐到6、7局，就失去許多寶貴比賽經驗。」

莫蒂森解釋，美式訓練絕對不是練習輕鬆，或訓練時投球量少，以職棒球員來說，自主訓練的量是相當大的，自我要求必須很高，否則很難上大聯盟。

「我現在32歲，但感覺球技各方面都比25歲時來得好。」莫蒂森說，進職棒選手會碰到很多教練不同教法，要判斷哪種方式適合自己，選擇正確的訓練方式非常重要，所以他才有自信比7年前還要好。