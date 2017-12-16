小戴「年終」衛冕失利 后座安啦

世界球后戴資穎昨僅花33分鐘，以21：17、21：11擊敗南韓成池鉉。（法新社）

去年冠亞軍全落馬

〔記者卓佳萍／台北－杜拜電話採訪報導〕世界球后戴資穎昨賽前得知無緣晉級，衛冕夢碎，但仍全力以赴，面對老對手南韓成池鉉，小戴僅花費33分鐘，就以21：17、21：11贏得比賽，聽到球迷為她歡呼鼓勵，小戴也露出燦爛笑容回應粉絲。

連霸夢碎 帥氣沒得失心

戴資穎與成池鉉是去年年終賽決賽組合，今年兩人雙雙無緣四強，昨賽前因陳雨菲3局擊敗依瑟儂，比較得失局，小戴儘管直落2擊敗成池鉉，仍遭淘汰。不過，小戴上了場，並沒有受到影響，她表示，就是享受在杜拜的最後一場比賽。

至於衛冕失利，是否得失心很重，戴資穎帥氣回應「不會」，她向來就是不設目標，盡力打好每場球賽。昨天賽事結束，也代表戴資穎的精采一年暫告段落，球后日前曾形容今年是「夢幻的一年」，謙虛的她也看到自己需要進步之處，希望加強穩定性，迎接明年新賽季。

山口茜若封后

積分仍輸小戴

戴資穎年終賽衛冕失敗，積分將面臨扣分，不過下週四公布的最新世界排名，小戴仍穩居第一，積分退到8萬9309分；世界第二的日本好手山口茜昨順利以分組第二挺進四強，若在年終賽封后，積分將來到84128，依舊跟小戴有一段差距。真正的球后保衛戰將在明年初接踵而來，戴資穎將在全英公開賽、馬來西亞、新加坡與亞錦賽尋求衛冕，每一站都有保分壓力。