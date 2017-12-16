「乒」輸舊仇家 「奶爸男雙」季軍作收

「奶爸組合」陳建安／江宏傑（左），在世桌年終賽男雙四強戰落敗，最終並列季軍。（取自ITTF官網）

日隊大島／森薗連3年晉冠軍戰

〔記者許明禮／綜合報導〕「奶爸組合」陳建安／江宏傑，昨在2017年世界桌球巡迴賽年終總決賽男雙四強戰，以2：4不敵今年世錦賽銀牌、日本組合大島祐哉／森薗政崇，並列季軍作收。

2015年在這項大賽封王的大島／森薗，也成為史上第一個連續3年闖進年終賽男雙冠軍戰的組合，去年他們在決賽遭南韓鄭榮植／李相秀逆轉，屈居亞軍，今年爭冠對手將是香港的黃鎮廷／何鈞傑。

陳建安／江宏傑今年台北世大運四強賽就是被大島／森薗逆轉，昨一開賽先以5：11、7：11落後，第3局江陳配在7：10絕境下連追5分、扳回1局，隨後又化解2個局點，以14：12再下一城，扳平戰局。

不過，關鍵第5局，江陳配在8平後連掉3分，氣勢也反轉向下，第6局再以5：11失守，無緣爭冠。

鄭怡靜無緣「最佳女運動員」

國際桌總前晚舉行年度頒獎典禮，台灣史上首位入圍最佳女運動員的鄭怡靜無緣獲獎，這項大獎最後落入包辦今年世錦賽女單、女雙冠軍的中國名將丁寧手中，這也是她繼2014和16年之後，第3度獲此殊榮。 最佳男運動員則小爆冷門，由今年世界盃亞軍德國老將波爾獲得；今年摘下捷克公開賽冠軍的14歲日本「怪物少年」張本智和，則贏得最佳新秀獎。