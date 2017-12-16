末節強攻11分 張宗憲灌倒台啤

勇士張宗憲（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

開季1勝4敗 台啤平隊史最差

勇士張伯維（中）投進關鍵三分球，與隊友開心慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕目前戰績墊底的台啤，昨碰上2勝2敗的富邦勇士，在主力球員蔣淯安及于煥亞缺陣下再次陷入苦戰，終場以60：71落敗，開季吞下1勝4敗，平隊史最慘紀錄。

勇士上半場取得36：32領先，易籃後，台啤展現韌性，一度縮小差距。決勝節，開季首週拿下最佳球員的張宗憲，單節獨拿11分，全場貢獻22分。他表示賽前教練告訴他，這場一定要贏下來，不能讓球隊陷入連敗窘境，否則將影響氣勢。

張伯維加練 射進16分

勇士主帥許晉哲表示，先前輸給達欣後，重新檢視板凳球員的狀況，昨把張伯維拉上先發，也收到不錯效果，攻下全隊次高的16分。許總還爆料，上一戰因外線火力低迷，張伯維扛起責任，昨賽前特地加練。

張伯維說：「上一場輸球後，知道問題是外線，我知道自己沒有資格休息，也趁空檔時加練投籃。」昨勇士三分球火力回升，28投9中命中率32%。

開季至今只拿下1勝，台啤總教練周俊三坦言，今年確實是艱困的一季，蔣淯安、于煥亞缺陣，多少削弱球隊整體經驗值，不過本土球員進攻沒到位為落敗主因，也希望年輕球員可以盡快成長補上空缺。

台啤洋將李恩貢獻全隊最高15分、10籃板，呂奇旻12分、3助攻。