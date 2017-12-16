「怪物」兩樣情》史坦頓自學成才 靠怪力和毅力

史坦頓（中）的昔日教練揭露史砲的養成秘密，除了靠怪力之外，還有他過人的毅力。（資料照，法新社）

報告球迷，怪怪怪「怪物」的故事…

前言：

平平是「怪物」，境遇卻大不同。剛交易到洋基的「打擊怪物」史坦頓正值生涯高峰，明年年薪高達2500萬美元（約7.5億台幣），全力爭取世界大賽冠軍戒；昔日「平成怪物」松坂大輔離開軟銀後處於生涯低谷，明年願意降價至年薪2000萬日圓（約540萬台幣），只盼能再延續職棒生涯。

從「三棲」好手 變獨鍾棒球

從棒球、籃球和美式足球的「三棲」好手，演變成只鍾情一項的「打擊怪物」，史坦頓的養成秘密由昔日教練潘特蘭來揭曉，也讓外界知道他不只是擁有怪力，還有毅力。

「史坦頓是位自學成才的打者。」71歲的潘特蘭接受《紐約郵報》專訪，他前年曾任洋基打擊教練，在2014年也曾是馬林魚體系的打擊統籌，球季和休季期間都和史坦頓有過密切合作。

儘管史坦頓本季以132分打點、59轟和168支安打，成為本季國聯打點王、全壘打王和銀棒獎得主，還登上MVP寶座，但潘特蘭透露，他其實以前不太會打滑球，也不擅打內角偏低的球路。

靠餵球機和打擊座 補強弱點

但史坦頓這兩項弱點，就靠自己用餵球機器和打擊座彌補過來，「他在小聯盟較低層級時打不到滑球，就將餵球機器調高一些，好讓進球角度有些偏本壘板外側，或正好在好球帶邊緣。」潘特蘭說。

史坦頓使用打擊座的方式，也讓潘特蘭驚訝，認為以他這種198公分、111公斤的大塊頭，加上手臂又長，要能利用打擊座打中球心，實在不容易，「他是那種如果達不到想要的效果，就會打上好幾個小時的人。」

潘特蘭曾指導過邦斯、索沙、謝菲爾德、A-Rod、貝爾川等強棒，他也看好史坦頓到紐約後，一定可以用力量克服緊張，「我看到記者會照片，我從來沒看過他那麼開心。」（記者倪婉君）