「傳奇」龍虎鬥 寶刀「不老」

康明杉扮「二刀流」跑回本壘得分。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕2017職棒傳奇球星公益賽，昨由味全龍、三商虎率先較勁，龍隊陽介仁再現當年勇，先發封鎖虎軍2局無失分；虎隊康明杉則上演「二刀流」身手，先發2局後又上來代打、守中外野，兩軍最終11：11握手言和，今天則看統一獅、兄弟象交手。

陽介仁重現「打虎英雄」身手。（記者林正堃攝）

陽介仁打虎 6上6下

陽介仁於1991年締造中職首場無安打比賽，當時對手就是三商，新人球季面對虎軍創下7勝0敗紀錄，獲得「打虎英雄」稱號。昨他重現當年丰采，首局就送出2次三振，投2局6上6下。

陽介仁說，本來只預設投3人次，但身體狀況許可，才決定再投1局，「可能因為心情好吧，退場時身體沒什麼問題。」最近結束化療的陽介仁向球迷報平安，表示目前很健康。

陽介仁感嘆，和老戰友平時少聯絡，若非這次公益賽，有些人可能一輩子難再碰到面，「有些離開球界的，平常難聯絡，像前天遇到三商虎的陳正中就嚇一跳，他現在在高雄開餃子館，是我最久沒見到面的。」

重現當年打虎威風，陽介仁說：「那是對方禮讓，知道我是前輩。」三商開玩笑說陽介仁「偷練」滑球對付他們，他則笑說：「那不是滑球，是自由落體的失速直球啦！」

康明杉扮「大谷明杉」敲安

虎隊也有亮點，現任嘉南藥理大學棒球隊總教練的康明杉，先發2局失3分後，比賽後段又代打敲安，還上場守中外野，被戲稱是「大谷明杉」，他說：「歹勢啦！」難得當回一日球員，開心就好。

康明杉笑說，本來沒打算打擊和守備，「秋哥（林仲秋）說天氣變冷想休息，換我上去代打。」他回憶，職棒時期有代打過，但吞三振，「記得那時是陳憲章投的，後來我上去守右外野。」

今天則要重現職棒元年開幕戰對戰組合，兄弟象和統一獅分別推出張永昌和杜福明先發。