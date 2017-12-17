「盜帥」開賽就盜 葛雷諾神預言

前兄弟象「雙箭頭」林易增（左）與葛雷諾（右）相見歡。（記者徐正揚攝）

林易增重現盜壘王英姿

拉傷鼠蹊部

〔記者徐正揚／台北報導〕在中職擁有盜壘王5連霸、生涯290盜的「盜帥」林易增，昨天首次參加職棒OB賽，相隔快30年再次穿上味全龍隊球衣，一開賽就盜壘成功，代價卻是右大腿鼠蹊部輕微拉傷，自嘲可能要休養一週。

林易增前次穿龍隊球衣是1991年，季後與陳彥成被交易到兄弟象。兩年前曾受邀打OB賽，礙於要帶康寧大學比賽不克參加；今年行程可以配合，並為龍隊出賽，「象隊已經轉賣，感覺跟以前不一樣，我算龍隊創隊元老，這是我在職棒第一次穿的球衣，比較有感情。」

林易增重新擔任龍隊開路先鋒，首局首打席選到保送，二話不說盜上二壘，嘗試再盜三壘時，第2棒廖述仁（已改名廖宏淵）剛好擊出游擊滾地球，他為龍隊跑回第1分後，隨即退場換蔡昆祥守中外野，原來他衝太猛，右大腿鼠蹊部輕微拉傷。

「賽前熱身有點不夠，加上天氣濕冷，跑到一半不小心拉到，都快60歲了，不能太逞強，可能要休一個禮拜。」他苦笑說。

葛雷諾賽前與林易增重逢，見他穿龍隊球衣一度納悶，葛雷諾指出，林易增是他印象最深刻的中職球員，很懷念兩人在象隊組成的「雙箭頭」，「不只是對手，連球迷都知道，他上壘就要盜壘，這不是秘密，大家都也想看，我的打擊策略很簡單，等他盜上二壘再出棒就好。」

葛雷諾賽前預言「林易增一定盜壘」，證明當年他與林易增連棒的默契；今天他為象隊出賽，也要盜壘互別苗頭，但不諱言，當教練後常餵球給打者打，投球的感覺還在，眼力與腿力卻大不如前，只希望能碰到球就好。