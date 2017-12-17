「年近花甲」林仲秋 照樣蹲捕

近花甲之年的林仲秋，仍擔任傳奇賽先發捕手。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職前全壘打王林仲秋，昨在職棒傳奇球星公益賽順應球迷要求，即便明年就滿60歲，照樣先發蹲捕，雖然只蹲1局就退場，敬業精神依舊滿分。

林仲秋不論捕手、內外野手都能勝任，唯一沒當過的是投手，堪稱「超級工具人」；效力三商虎10年，有4年曾以捕手出賽，最後一次是虎隊解散的1999年，適逢虎隊首次以OB隊出賽，特地以先發捕手身分上陣，他說，「有球迷要求，就蹲給他們看，讓大家懷舊一下。」

雖然快20年沒擔任捕手，林仲秋穿戴護具依舊熟練，剛開賽就被林易增盜壘成功，與康明杉搭配1局就風光退場，他說，「快60歲還蹲捕真的很累，阿杉的球又快，我有老花眼又沒穿護襠，真的有點危險。林易增喔，不用想都知道，他一定跑的啊！」

關注王柏融 說他像羅敏卿

林仲秋長期擔任基層教練，也持續關心中職比賽，他認為，王柏融的球感、選球、手腕柔軟度都很好，出棒速度快但不輕易出棒，大概只用80-90％的力量揮擊，打擊型態很像當年的羅敏卿。

林仲秋曾於1983-90年在日本打社會人球隊，他覺得，以王柏融連兩季4成打擊率的實力，在中職已沒有對手，繼續留在台灣有點可惜，如果去打日職，應該有單季15發全壘打、打擊率3成10或3成20的成績。