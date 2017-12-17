冬盟》韓職狠打臉 中職只能爭季軍

中職聯隊先發投手黃子鵬投6局被敲5安，失2分都非責失。（記者羅志朋攝）

吳東融臉挨球吻 斷牙濺血縫10針

韓職聯隊總教練柳承安（左二），賽後向中職聯隊總教練林振賢（右）致歉。（記者羅志朋攝）

中職聯隊吳東融（左）昨臉部挨韓職投手觸身球，當場血流如注退場。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中職聯隊昨在亞洲冬季棒球聯盟4強賽，以2：6不敵韓職聯隊，今天只能與日本社會人隊爭季軍，冠軍戰將由日職東軍對上韓職聯隊。

冬盟例行賽中職聯隊最後9場都不敗，戰績11勝6敗1和名列第2，昨無法延續這股氣勢，總教練林振賢說，「球賽就是這樣，沒辦法每場都那麼順利，輸球很可惜。」

林振賢表示，冬盟是另一種形式國際賽，高張力比賽打久了，習慣成自然，透過比賽歷練對選手有所幫助，相信他們能從中找出問題做改善，未來這批球員可能是國家隊主力。

韓職聯隊昨由側投朴峻杓先發，投6.1局被敲4安失1分拿下勝投。林振賢認為，朴峻杓利用快、慢速差做搭配，中職打者掌握得不好。

黃子鵬6局只失2分

中職先發投手黃子鵬投6局被敲5安，另有7K、3保送，失2分都是非責失，承擔敗投。他表示，以前不敢勇於和打者對決，冬盟他積極攻擊好球帶，不再只是投給對方打。

韓職教頭賽後致歉

8局下李承玹對吳東融投出臉部觸身球，當場血流如注，吳東融回到休息室相當氣憤，拿球棒作勢衝上前找李承玹理論，立即被隊友拉住，隨即送醫縫10針，斷1顆牙。賽後韓職總教練柳承安連忙到休息室了解吳東融狀況，並向林振賢致歉。

日社會人不敵日職東軍

日本社會人例行賽戰績11勝5敗2和排名第1，不過昨4強賽以0：2不敵日職東軍，總教練石井章夫表示，比起輸贏，他更在意比賽內容，冬盟就像國際賽，他對選手表現感到滿意。