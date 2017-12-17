SBL》黃聰翰手感回溫 20分灌倒達欣

台啤昨擊敗衛冕軍達欣，拿下開季第2勝。（記者黃耀徵攝）

達欣命中率低 輸球主因

台啤黃聰翰（左）跳投，昨天攻下生涯新高20分。（記者黃耀徵攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕開季至今僅拿下1勝的台啤，昨迎戰衛冕軍達欣，全隊團結一心，積極爭取勝利，「小台」黃聰翰拿下生涯新高20分，率隊以66：57獲勝。

蔣淯安、于煥亞昨持續缺陣，台啤開局由黃聰翰領銜，單節拿下8分取得領先，他表示，球隊開季戰績1勝4敗，雖然教練沒特別說什麼，但大家都想把這場贏下來，賽前也顯得特別有活力。

台啤昨團隊命中率4成，主帥周俊三認為，面對布拉的防守策略成功，僅讓他拿下11分、18籃板是贏球關鍵。

一甩前役面對富邦勇士三分球2投0中、只拿4分的低迷手感，黃聰翰昨飆進4記三分彈，攻下20分，他表示前一場外線出手太過猶豫，判斷也不清楚，「今天就不去想太多，有空檔就盡量把握。」

SBL二年級生黃聰翰，上季平均上場11分鐘可拿下4.7分，今年歷經世大運洗禮，更上一層樓，他表示，目前在球隊的定位為主要進攻點，能有機會發揮，當然要好好把握。

台啤守住布拉？ 達欣有話要說

達欣此役三分球35投7中，命中率僅2成，教練范耿祥坦言，團隊命中率不佳為主要敗因，有很多機會都沒把握。至於台啤認為對布拉防守成功，范耿祥則不太認同，「對方不斷在場邊用言語干擾，確實影響球員情緒。」

達欣蘇翊傑攻下全隊最高13分，林冠綸11分。