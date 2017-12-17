ABL》寶島夢想家主場開幕戰 5200球迷相挺

超過5千名球迷湧入彰化體育館觀戰。（記者卓佳萍攝）

打造NBA觀賽體驗 菲教練有感

寶島夢想家啦啦隊暖場。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕東南亞職籃聯賽（ABL），台灣寶島夢想家隊昨在彰化體育館舉行本季主場開幕戰，吸引逾5200名球迷進場，從球場包裝到行銷，現場氣氛宛如NBA，但夢想家表現有些近鄉情怯，全場命中率僅29%，終場以61：78不敵來犯的菲律賓火焰隊。

相隔4年再度踏上台灣籃球舞台，周資華（左）昨上場25分鐘繳出9分。（記者卓佳萍攝）

現場湧進熱情球迷，雙方球員進球都能聽見高分貝的加油聲，主場球員進場時，搭配燈光秀、DJ與歌手表演，打造美式看球饗宴，連客隊教練阿拉帕格都說，確實有美國職籃的感覺，他們感受到主場球隊的精心安排。

寶島夢想家教練許皓程表示，主場出賽感覺真的很好，當初成立球隊，大家也意識到球隊多少也是代表「台灣」，正因為第一場主場，球員心態有所起伏，相信修正後，下一場對香港會更好。

命中率欠佳 惜敗菲律賓火焰

新秀陳昱翰昨手感冰冷，10投1中只攻下5分，他表示，其實球隊是有機會贏球的，謝謝球迷願意進場支持夢想家，他們會拿出好表現回報大家。

相隔4年再度踏上台灣籃球舞台的周資華，昨上場25分鐘，繳出9分，他表示，很久沒在台灣比賽，心情很興奮。

昨比賽發生小插曲，陳昱翰遭火焰隊球員推倒在地，周資華立刻上前幫學弟出氣，他霸氣地說：「只要是跟我穿同顏色球衣的隊友，我不允許這種事情發生。」