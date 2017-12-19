NBA》大三元連3刷 大帝自評還不夠

騎士詹姆斯（左）昨繳出20分、15助攻、12籃板，連3場締造大三元，也是生涯第61次。（美聯社）

本季第6次大三元 生涯第61次

〔記者粘藐云／綜合報導〕月底即將滿33歲的詹姆斯，昨繳出20分、15助攻、12籃板，生涯第2度連3場締造大三元，率隊以106：99力退巫師，寫下5連勝，目前戰績23勝8敗，緊追在東部霸主塞爾提克之後。

氣勢銳不可當的騎士，近19場僅吞下1敗，昨背靠背迎戰巫師，主帥泰倫魯坦言，球員確實有些疲憊，且對手在決勝節仍緊咬不放，好在洛夫、詹姆斯挺身而出，聯手攻下致勝的5分。

詹姆斯場中改穿「黑白配」球鞋，鞋後都印有金色的「平等」字樣，傳達「種族平等」的理念。（美聯社）

洛夫全場25分 連線大帝攻致勝分

洛夫砍下全隊最高25分，詹姆斯近5場數據亮眼，場均達25.8分、11籃板、13.4助攻，昨拿下本季第6次大三元，也是生涯第61次，但自我要求甚高的他仍不滿意，「我打得相當糟糕，對球的保護做得不好，出現全隊最多的6次失誤，但我的隊友表現很棒拯救了我。」

巫師則以畢爾27分表現最佳，沃爾則有15分、10籃板雙十演出。

矮湯下月初復出 將無緣耶誕大戰

消息指出，開季至今因臀傷尚未登場的I.湯瑪斯，可望在明年1月第1週復出，對克城大軍如虎添翼。對此，泰倫魯並未正面回應，僅表示很希望這消息是真的，但這也意味I.湯瑪斯無緣在耶誕大戰對決勇士。

面對外界的殷切期盼，I.湯瑪斯則說，目前臀傷恢復良好，若能克服嚴重的痠痛問題，就會重返球場。