NBA》卡特回多倫多 賞老東家麻辣鍋

飛人卡特回到老東家暴龍主場，仍受到球迷熱烈歡迎。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕對許多懷舊球迷而言，飛人卡特和湖人傳奇布萊恩始終是心中偶像，效力國王隊的卡特，昨重返老東家暴龍，儘管國王93：108敗下陣來，快滿41歲的卡特仍獲多倫多球迷喝采。

湖人傳奇球星布萊恩穿過的「8號」球衣，今將在主場引退。（資料照，美聯社）

湖人今洛城主場迎戰8連勝的勇士衛冕軍，賽前將高掛Kobe「8號」、「24號」球衣，「雙引退」也首開聯盟先例。

卡特此役先發上陣，5投2中僅得4分，卻也怒搧三記「麻辣鍋」，偶有佳作更令粉絲懷念昔日飛人身手，終場前11秒卡特下場，熱情觀眾全部起立歡呼，場面相當溫馨。

媒體詢問是否季末退休？迄今仍缺總冠軍戒指的卡特語帶保留說：「還不確定，有可能再打一季，說不定還會回到暴龍，誰知道呢？」

湖人傳奇球星布萊恩穿過的「24號」球衣，今將在主場舉辦引退儀式。（資料照，美聯社）

布萊恩8、24球衣 今湖人主場雙引退

此外，布萊恩為湖人貢獻5冠，榮膺史上第1位在同支球隊退休2個背號的球星，儀式台灣時間今早11點半進行，屆時包括「俠客」歐尼爾、「魔術」強森等多位湖人退役名將出席觀禮，曾執掌紫金大軍兵符的「禪師」傑克森，雖返回蒙大拿住所缺席，但他已和Kobe聯絡，提前送上祝福。