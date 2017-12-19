中職年終盤點 誰是「薪」亮點?

統一「傑尼獅」，今年挑戰月薪20萬大關。（資料照）

前言：距離新年度只剩下不到兩週，中職4支球團陸續展開調薪作業，統一獅陳鏞基、潘威倫和富邦悍將倪福德等人複數年合約到期，表現出色的年輕球員如統一獅陳傑憲、蘇智傑和中信兄弟的新人王詹子賢，調薪結果受矚目。

（記者吳清正）

陳鏞基可望再創「薪」高

統一獅野手最高薪陳鏞基和投手最高薪潘威倫的兩年合約都在今年到期，雖然都可望再獲得複數年合約，但薪情可能不同；而打擊表現最突出的職棒二年級生陳傑憲和蘇智傑，都將挑戰加薪100％。

陳鏞基今年月薪52萬元，不但是全隊最高，也是隊史野手最高薪紀錄，本季攻守表現依然穩定，打擊率、全壘打和打點等各項打擊數據都是全隊前3名，月薪可望再創新高。

月薪51萬元的潘威倫，季初調整不佳，5月初才上到一軍，先發17場拿下6勝。他的前一張複數年合約曾降薪至月薪45萬元，明年加薪機會也可能不大。

「傑尼獅」挑戰20萬大關

陳傑憲打擊率0.387和安打169支都是全隊第1、聯盟第2，出賽114場也是全隊最多，並擔任守備任務最繁重的游擊手，月薪10萬元的他，可望獲得獅隊最高調幅，明年有機會直衝20萬元大關。

蘇智傑雖因春訓受傷和季中參加世大運，錯過28場比賽，仍打下全隊最多的77分打點，全壘打17支排名第2，稱職扮演第4棒，月薪10萬元的他，同樣可望挑戰20萬元大關。（記者吳清正）