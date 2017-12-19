HBL》驚險氣走「小綠綠」 普門連3季晉8強

衛冕軍普門中學以4連勝之姿晉級，連3季搭上8強列車。（記者黃志源攝）

淡商保8 末節危機四伏

〔記者卓佳萍／綜合報導〕HBL女子組預賽今天落幕，八強門票已發出5張，尋求衛冕的普門中學昨以64：61擊敗「小綠綠」北一女中，拿下4連勝，連3季搭上八強列車。

普門昨與北一女前三節戰成平手，末節兩隊手感稍冷，普門隊長陳孟欣關鍵時刻4罰3中，拉開3分差，北一女羅云秀終場前3秒三分外線出手失利，無緣追平，普門在驚濤駭浪中保住勝利，板凳群HIGH到跳起來慶祝。

菜鳥中鋒陳芷英表現依舊亮眼，繳出12分、14籃板，預賽第三度貢獻「雙十」，普門今天最終戰將在高雄巨蛋迎戰3勝1負的滬江高中。

上季以第八名作收的淡商，昨一度領先18分，末節讓北市陽明追近到個位數，最後有驚無險以77：69獲勝，確定挺進八強。重返淡商執教的資深教頭洪玲瑤表示，本季目標設定是先保八。

預賽A、B組前三名直接晉級八強，兩組4至6名將落入外卡賽；A組前三依序為普門中學、淡水商工與滬江高中，B組前二為南山、永仁，南湖與苗商今廝殺，勝方將帶走門票，輸家拚外卡。

男子組12強戰今天於高雄巨蛋開打，壓軸安排B組的「雙山對決」組合，由衛冕軍松山出戰泰山，該組也是「死亡之組」，每一戰都是關鍵。