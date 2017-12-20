除了一軍 廖任磊盼飆破160公里

巨人投手廖任磊對日式和美式訓練方式都還能接受。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕前軟銀隊李杜軒開辦棒球教室，巨人隊新秀廖任磊也受邀擔任講師之一，他和教練、球員分享投手訓練細節，今年首度投身日職的他，也談到今年球季適應狀況和明年展望。

廖任磊身高超過200公分，過往曾短暫效力美職海盜隊小聯盟。去年在日職選秀會被巨人隊選進後，就引發話題，不過今年廖任磊沒有登上一軍機會，二軍出賽13.2局、防禦率5.27，球季中後段則是在三軍投球。

廖任磊說，球隊對他有所期待，但今年自己沒能把握，也讓他從失敗中成長，今年對他而言是學習和適應的一年，剛開始遇到的瓶頸是，比賽中熱身的節奏和次數比較多，對他而言比較不適應，後來到三軍之後，狀況就比較好。

「熱身賽期間目標儘量跟住一軍，這樣的話，至少能給教練團一個好印象。自己的穩定度要再加強，教練也才會對我有信心。」廖任磊說，明年球季目標自然擺在一軍，現階段要加強自己投球的穩定度。

廖任磊曾效力海盜體系，和巨人隊洋投守護神卡米內洛曾在美打過照面，兩人現在又效力同隊，平時也會聊天。廖任磊說，對於美國和日本的訓練方式，他個人沒有設限，「自己還滿喜歡學習各種不同的東西，不會畫地自限，透過練習中一些細節的加強，希望提升球速，目標能投到160公里以上。」