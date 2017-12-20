南英OB賽 神秘嘉賓不輸恰恰鋒哥

彭政閔去年幫南英OB賽開球。（資料照，記者黃志源攝）

陳金鋒（中）前年幫南英OB賽開球。（資料照，記者張忠義攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕身為OB賽「始祖」，加上今年適逢南英商工建校百年，第7屆南英OB賽本週六將隆重登場，總教練陳献榮昨天也預告已請好「神秘嘉賓」，不會輸給之前來開球的陳金鋒、彭政閔，也呼籲球迷到台南球場一起同樂。

23日堪稱「OB賽日」，不只南英，另兩所青棒名校高苑和穀保也選在同一天舉行。高苑今年邁入第5屆，雖然大學長陳偉殷另有行程不克出席，但OB校友會會長陳鏞基仍熱情邀約校友出席。穀保則是第2屆，仍由高志綱擔任OB校友會長，屆時將有回饋母校的捐贈儀式。

南英自2012年率先舉行OB賽，今年仍有逾百名校友報名參加，將依年齡分成紅、白兩隊。儘管郭泓志因為右肩復健已赴美國，但包括林益全、林泓育、郭嚴文、林哲瑄等中職名將，以及今年升上一軍的旅日投手宋家豪都會亮相，在亞錦賽表現不俗的林安可則在全校師生票選下，將出任「年輕組」先發投手。

由於適逢南英百年，今年在台南球場大螢幕還會播放紀念影片，並邀請「神秘嘉賓」開球。陳献榮前年邀請陳金鋒、去年請到彭政閔，都造成話題，今年他透露也會有重量級嘉賓到場。

適逢南英商工建校百年，南英OB賽由多媒體動畫科特別製作精美邀請卡。（記者倪婉君攝）