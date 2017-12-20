盧曉晴、「恰恰」較桿 寒冬送暖

中信女子高球配對賽，中國信託銀行董事長童兆勤（中）與中信兄弟球星彭政閔（左4）、高球女將盧曉晴（右4）等人共襄盛舉。 （主辦單位提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕耶誕佳節前夕，「2017中國信託女子公開賽」職業業餘配對賽廣邀名人與貴賓揮桿較勁，「寶島一姊」盧曉晴、「恰恰」彭政閔與客戶球敘交流之餘，不忘寒冬中愛心送暖，也替週四登場賽事討得好彩頭。

連續舉辦6年的中信女子高球賽，已是亞太區年度盛事，今年12月21日至23日一連3天在桃園市東方高爾夫俱樂部登場，由來自日本、南韓、中國、泰國與地主台灣等各國百位名將同場競技，爭取總獎金500萬台幣、冠軍達百萬等榮耀。由中國信託銀行贊助的盧曉晴守土有責，今年將力戰群芳爭取衛冕，「回台灣打球感覺很親切，天氣熟悉、家鄉球迷熱情，我會盡力再次把冠軍盃留下來。」

昨日眾人為愛揮桿，中國信託銀行董事長童兆勤、中信兄弟明星球員彭政閔，以及中國信託長期支持培育的高球女將盧曉晴、林子麒、葉欣寧、郭艾榛、謝瑀玲、石昱婷、程思嘉等都戴起耶誕帽，一同把150組文具投入大禮物盒內，寄送到中國信託銀行推動「臺灣夢計畫」社區築夢基地，鼓勵孩子們努力學習。

熱心公益的盧曉晴表示，能以擅長的高球回饋社會，是件很開心的事。童兆勤則指出，中國信託銀行長期推展高球運動，積極贊助新生代女子好手征戰海外，與TLPGA一起舉行的「中國信託女子公開賽」，就是新秀們展現實力的最佳舞台。