小朋友愛模仿職棒 「星」教練從旁修正

小朋友熱愛模仿職棒球員，現為基層教練的前職棒投手林家瑋（右）、洪晨恩（左），認同職棒應以身作則。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／嘉市報導〕彰化東山國小少棒隊教練團頗具「星」味，林家瑋、洪晨恩都是前職棒投手，褪下球衣在基層執教後，也碰上小朋友熱愛模仿職棒球員的情況，各持見解，但都認同職棒是基層表率，理當以身作則。

從偶像到加油歌，少棒賽都有濃濃職棒味，林家瑋也發現許多孩子在場上常有「不該有的動作」，有些是必須不斷叮嚀的禮節，有些則是仿效職棒選手的激烈動作，例如對好球帶的不滿，「有些小朋友很喜歡自己當裁判，判斷好壞球，或會學奇奇怪怪的動作。」

林家瑋去年底遭統一獅釋出，休息3個月後，慢慢調適心態，經獅隊首席教練許聖杰介紹，到東山執教，還在學習如何當教練，逐一理解每個孩子的個性，對症下藥，也得協助他們修正不當的模仿。

洪晨恩則說，學職棒不是壞事，很多東西都從模仿開始，有興趣才會加入球隊，多看多學也更好指導，但須幫他們從中挑問題，再從基本面慢慢修正，「難免啦，小朋友求勝心也強，要告訴他們哪些是不該做的舉止。」

東山少棒在諸羅山盃已遭淘汰，無緣16強，暫時結束盃賽不斷的疲憊，洪晨恩說：「輸了就學經驗，重點是小孩子的未來。」