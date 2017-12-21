日教練不教基本 柳田透露長打秘訣

軟銀隊柳田悠岐示範打擊姿勢。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕前軟銀隊球員李杜軒向來熱心台灣基層棒球，連續6年舉辦台日球星棒球教室，不少台日職棒大咖球星共襄盛舉，讓基層青棒和青少棒小球員們受益良多。

鼓勵嘗試華麗動作

日職球員守備一向強調基本功，第3度來台指導的阪神守備教練平野惠一，自然也不例外，不過，昨天他反而在課程中鼓勵學員們嘗試反手接、跳傳等動作，他解釋：「最近幾年網路資訊很發達，球員都會上網接觸新知，會在課程中加一些有難度的動作，反而是為了強調，這些華麗的動作也是從基礎開始。」

生涯曾同年度突破打擊率3成、30轟、30盜的軟銀隊強打柳田悠岐，如今是軟銀隊陣中看板球星，首度親身指導台灣球員的他，認為台灣基層打者就已有力量，未來如何運用自身力量，有待經驗累積、慢慢成長。柳田悠岐以豪打和長打能力著稱，昨臨場提點小球員們，跨步抬腳的時間要久一些、球棒稍微往後拉，「這樣才有足夠時間判斷好壞球，揮棒軌跡也比較順暢。」

陳傑憲（右）和陳江和（左）討論守備。（記者陳志曲攝）

阪神隊守備教練平野惠一（中）指導守備。（記者陳志曲攝）

獅隊游擊手陳傑憲也是教練團成員之一，不過，也把握機會向前輩討教、挖寶，昨他和平野惠一、中信兄弟陳江和共同帶內野守備項目，把握機會向2位前輩請教不少。陳傑憲說，難得2位前輩來，是很好的學習機會，「我自己遇到守備上的缺失，也會拿出來和紅龜賢拜（陳江和）討論，然後一起去問平野，今天接收到很多新知，之後春訓可以再來練。」

陳傑憲趁機精進守備

這次棒球教室學員主要來自台北市各校，也有新北、桃園和彰化的校隊成員，其中前年LLB少棒小國手周委宏、楊程宇，目前就讀重慶國中，2人也都說獲益良多。周委宏下午在打擊教室練打，讓擔任教練的林泓育頻頻點頭，不過，他和楊程宇都說，一整天下來印象最深的是平野教練的守備課程，「原本以為日本教練會以基礎為主教我們，但反而延伸出一些難度比較高的動作，學到很多。」

軟銀隊城所龍磨（左二）與福田秀平（左三）耐心回答學員提問。（記者陳志曲攝）

巨人隊廖任磊（左）指導學員如何牽制。（記者陳志曲攝）