大聯盟千奇百怪傷法+1…被牛逼傷

遊騎兵左投培瑞茲因為被牛嚇到，傷到右手肘必須開刀。（資料照，美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕遊騎兵左投培瑞茲右手肘動刀，「凶手」竟然是一頭牛！上週他在委內瑞拉自家牧場養牛，忽然被一頭牛嚇到，傷了右手肘，遊騎兵球團表示，培瑞茲右手肘前天動刀，預計休養4個月，開季首個月恐缺陣。

還好培瑞茲傷的是右手肘，而不是投球慣用的左手，2014年5月他曾動左手肘韌帶置換手術，隔年季中傷癒復出。本季培瑞茲戰績13勝12敗、防禦率4.82，為陣中最多勝投手。

大聯盟球員離奇受傷案例一籮筐，2004年季中運動家投手哈登，有一次睡覺鬧鐘鈴聲響個不停，他翻身要把鬧鐘鈴聲按掉卻扭傷肩膀，無奈進入傷兵名單。

球速能飆破160公里的老虎「火球男」祖馬雅，因電動玩得太凶，不小心傷了投球的右手腕，2006年美聯冠軍賽缺席數場；同年教士奪國聯西區冠軍，確定晉級季後賽，王牌投手皮維在封王慶功宴玩得太High不慎撞傷，導致肋骨骨折，季後賽只先發1場慘遭紅雀打爆，投5.1局失5分吞敗。

天使重砲摩拉雷斯2010年對水手轟再見滿貫砲，跳回本壘準備慶祝，卻傷了左腿躺在地上。（資料照，法新社）

2010年5月天使重砲摩拉雷斯對水手轟再見滿貫砲卻「樂極生悲」，他興奮地跳回本壘準備慶祝，沒想到左腿就這樣斷了，2年後才回到大聯盟；2012年6月巨人投手肯恩對太空人投出完全比賽，全隊衝上投手丘慶祝，結果隊友赫夫不慎扭傷膝蓋，躺進傷兵名單，1年半後退休。

投手史密斯去年效力釀酒人時，春訓期間右腳脫鞋子用力過猛，導致右膝韌帶撕裂傷，休息好一陣子；另一名投手杭特受傷也很離奇，去年季中他還在印地安人，因抱小孩不小心滑倒造成背部受傷，不久就被釋出，後來加盟金鶯。