燦笑帶淚 陽明甜蜜復仇晉8強

陽明高中擊敗金甌女中，暌違兩屆再次重返8強。 （記者黃志源攝）

一日兩戰奪外卡

苗栗高商隊長徐詩涵送給媽媽生日大禮。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕陽明高中昨在106學年度HBL高中籃球聯賽女子甲級外卡戰，先以64：55力克東泰高中，再以69：61打敗金甌女中，克服一日兩戰的艱辛，暌違兩屆再次重返8強，賽後大夥都喜極而泣。

苗栗高商教練吳喜松怕「拐氣」，堅持不拿柺杖。 （記者黃志源攝）

陽明前天在預賽最終戰，以13分之差不敵金甌，昨兩軍狹路相逢，陽明反而贏下最重要的勝利。教練李台英表示，「我們等晉級8強的這一天，等很久了。」

李台英點名11月在高雄姥姥盃不慎弄傷右腳踝的王渝茜，因傷已一個月沒練球，她願意帶傷上陣，無疑是想為教練、球隊及學妹贏下夢寐以求的8強門票，此仗繳出11分、10籃板「雙十」成績單。王渝茜說：「在比賽的時候，腳就不痛，確定拿到8強門票才開始疼痛，可以完成晉級8強的目標，一切都值得。」

苗商連5屆晉級

苗栗高商老教頭吳喜松前天摔得四腳朝天，昨拄枴杖現身高雄巨蛋，但比賽期間不敢拿出枴杖，深怕「拐氣」，好在苗商女將很爭氣，以92：61大勝首場爆冷擊敗北一女中的忠明高中，完成連5屆進軍8強的目標。苗商隊長徐詩涵也把晉級大禮送給昨天生日的媽媽。

本屆女子組8強為南山高中、永仁高中、普門中學、滬江高中、淡水商工、南湖高中、陽明高中及苗栗高商，將在明年元月28日於台北體育館展開廝殺，最終有4隊能前進台北小巨蛋。